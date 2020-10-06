Иномарки с тайниками: контрабанда сигарет задержана на границе России и Абхазии

Автомобили следовали из Абхазии в Россию. Всего был пресечен ввоз в Россию порядка 2500 пачек сигарет.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Три иномарки с тайниками в бензобаках и багажнике были задержаны с контрабандной табачной продукцией на таможенном посту МАПП "Адлер". Об этом сообщает служба по Сочи Краснодарской таможни.

Первая машина марки BMW 5201 была осмотрена специалистами-кинологами. Как выяснилось, правонарушители вырезали полость в бензобаке, находящемся под днищем авто, который был полностью заполнен табачной продукцией. Специалисты демонтировали бампер и изъяли 78 блоков сигарет с абхазскими акцизными марками, 15 600 штук. Водителем оказался 26-летний житель Сочи, который заверял таможенников, что не знал о тайнике в машине, а само транспортное средство одолжил у знакомого.

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни Контрабанда сигарет

Во второй задержанной машине марки TOYOTA LAND CRUISER также был оборудован бензобак для перевозки сигарет. После демонтажа бака-дублера было изъято 119 блоков и восемь пачек сигарет (23960 штук).

Гражданин признался, что спрятал сигареты намеренно, так как знал, что табачную продукцию провозить в таком количестве нельзя.

На следующий день был задержан еще один автомобиль марки "Шевроле Кобальт", под управлением 22-летнего жителя Абхазии. В его автомобиле в багажнике инспекторы таможни нашли 50 блоков сигарет (10 000) штук.

Всего в автомобилях было спрятано 49 560 штук сигарет. Незаконный товар и автомобили изъяты.

Возбуждено шесть дел об административных правонарушениях.