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В России за сутки выявлено 11 493 новых случая коронавируса

© Sputnik / Евгений Биятов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (834)
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https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201008/1031070479/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-11-493-novykh-sluchaya-koronavirusa.html

 Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 260 112 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из вновь выявленных случаев 25,7% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксирован 191 летальный исход, полностью выздоровело 7 054 человека. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровело 1 002 329 человек.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1 976 человек. Из них 668 выздоровели, 16 летальных случаев.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (834)

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