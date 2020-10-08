В России за сутки выявлено 11 493 новых случая коронавируса

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.
Из вновь выявленных случаев 25,7% не имели клинических проявлений болезни.
Зафиксирован 191 летальный исход, полностью выздоровело 7 054 человека. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровело 1 002 329 человек.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1 976 человек. Из них 668 выздоровели, 16 летальных случаев.
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