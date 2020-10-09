Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе для обмена пленными и телами погибших

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения и обязаться начать переговоры без предварительных условий.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям для обмена телами погибших и пленными, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент Российской Федерации обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям, с целью обмена телами погибших и пленными", - говорится в сообщении.

Военное обострение на линии соприкосновения в Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании боевых действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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