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В Москве пройдут консультации по Карабаху глав МИДов Армении, Азербайджана и России

© Sputnik / Alexey Maishev
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201009/1031076299/Glavy-MID-Armenii-Azerbaydzhana-i-RF-provedut-konsultatsii-po-Karabakhu-v-pyatnitsu.html

Ранее Баку и Ереван подтвердили свое участие в переговорах в Москве, сейчас идет активная подготовка к встрече.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Консультации Азербайджана и Армении в Москве пойдут на уровне министров иностранных дел в пятницу, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова подтвердила, что консультации Баку и Еревана могут пройти сегодня. Она позже добавила, что встреча пройдет "на уровне министров иностранных дел".

© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе для обмена пленными и телами погибших

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.


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