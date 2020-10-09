В Москве пройдут консультации по Карабаху глав МИДов Армении, Азербайджана и России

Ранее Баку и Ереван подтвердили свое участие в переговорах в Москве, сейчас идет активная подготовка к встрече.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Консультации Азербайджана и Армении в Москве пойдут на уровне министров иностранных дел в пятницу, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова подтвердила, что консультации Баку и Еревана могут пройти сегодня. Она позже добавила, что встреча пройдет "на уровне министров иностранных дел".

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.