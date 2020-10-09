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В России выявлено наибольшее число случаев COVID-19 за сутки

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik Абхазия
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На сегодняшний день общее число выявленных случаев COVID-19 в России составляет 1 272 238.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. За прошедшие сутки в России выявлено 12 126 новых случаев COVID-19, это рекорд - больше чем на пике в мае, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране выросло до 1 272 238. Темп прироста составил 1%.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 12 126 в 85 регионах, 3 272 (27,0%) были без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее называла 11 мая пиком по заболеваемости коронавирусом в стране, тогда было выявлено 11 656 новых случаев.


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