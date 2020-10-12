"Француз" с секретом: из Абхазии пытались тайно вывезти партию сигарет

В нише-тайнике автомобиля таможенники нашли 750 пачек (15 000 штук) сигарет "BUSINESS ROYALS" и "OMEGA AQUA BLUE" с абхазскими акцизными марками.

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. На таможенном посту МАПП "Адлер" в ходе таможенного и пограничного контроля в субботу, 10 октября, таможенники задержали автомобиль марки CITROEN XSARA PICASSO, в котором было сокрыто 15 000 сигарет, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи.

По результатам таможенного осмотра транспортного средства с использованием МИДК была выявлена темная неоднородная зона, не относящаяся к конструкции машины.

В ходе таможенного досмотра в салоне минивэна после демонтажа задних пассажирских сидений, металлической крышки под ними, в полу под обшивкой была обнаружена скрытая ниша, предназначенная для топливного бака. В ней были спрятаны десятки блоков сигарет. В качестве топливного бака использовалась сваренная из металла колба, которая заполнялась бензином.

В нише-тайнике таможенники нашли 750 пачек (15 000 штук) сигарет "BUSINESS ROYALS" и "OMEGA AQUA BLUE" с абхазскими акцизными марками.

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни Контрабанда сигарет

Водитель автомобиля, 20-летний житель Абхазии пояснил, что перемещаемые им товары он перевозил с целью продажи в России. Он рассказал, что сам заранее переоборудовал автомобиль под перевозку сигарет, вырезав болгаркой отверстие в переделанном бензобаке.

Незаконный товар и автомобиль изъяты, образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.