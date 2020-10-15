Абхазия участвует в конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации

Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации в этом году проходит 15 и 16 октября в онлайн формате из-за распространения коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 15 окт – Sputnik. Депутаты Народного собрания Абхазии участвует в 33-й ежегодной конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая открылась 15 октября. Об этом на радио Sputnik рассказал депутат Левон Галустян.

"Сегодня стартовала уже 33-я конференция Южно-российской Парламентской Ассоциации, в которой Парламент Абхазии выступает ассоциированным членом. Наши коллеги представляют главный законодательный орган нашей страны в ЮРПА. Конференция стартовала ровно в 10 часов. Сегодня проходит заседание нескольких комитетов ЮРПА, в том числе комитетов по законодательству, по социальной политике, по бюджету, налогов, собственности и так далее. Уже завтра при участии спикера Парламента Абхазии Валерия Кварчия и его коллег пройдет заседание комитета и уже сама конференция будет закрыта", – отметил Левон Галустян.

Повестка, по его словам, насыщенная. Депутаты Ассоциации рассмотрели более 30 вопросов, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности Юга России. Однако абхазская сторона, как ассоциированный член ЮРПА, не принимает участия в голосовании. И тем не менее, все документы, которые обсуждаются, предварительно направляются и к Парламенту Абхазии для ознакомления и внесения в них корректив.

Левон Галустян отметил, что для Парламента Абхазии это юбилейная конференция. Ровно 15 лет назад, 30 сентября 2005 года в Туапсинском районе было принято решение о принятии Народного собрания Абхазии в качестве ассоциированного члена ЮРПА.

"Именно эта площадка стала местом, где представители нашей страны могли доносить правду о событиях, которые происходят в нашей стране. И это был ключевым фактором, когда в 2007-2008 году ЮРПА выступала за признание независимости Республики Абхазия, готовила обращение к высшему руководству России. У нас есть позитивный опыт взаимодействия и мы искренне благодарны нашим коллегам из ЮРПА за поддержку и плечо, которое они всегда подставляли. Не нужно сбрасывать со счетов и то, что ЮРПА объединяет близкородственные Абхазии народы", - подчеркнул депутат и добавил, что Парламент Абхазии придает важное значение развитию сотрудничества с Российской Федерацией.

33-я конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации проходит Волгограде 15 и 16 октября. Мероприятия проводят в режиме видеоконференции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В первый день работы депутаты Ассоциации рассмотрели более 30 вопросов, которые затрагивают все сферы жизнедеятельности Юга России.