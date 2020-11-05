Хинтба об участии РУСДРАМа в фестивале Достоевского: сделает нас лучше

Новости Хинтба об участии РУСДРАМа в фестивале Достоевского: сделает нас лучше

Русский драматический театр имени Искандера 8 ноября планирует поехать на Международный театральный фестиваль Достоевского в Великом Новгороде. Театр из Абхазии приглашен со спектаклем "Игрок" в постановке Антона Киселюса.

"Сегодня планировать что-то трудно, у нас много выездов было запланировано на этот год, но многие из них отменились из-за эпидситуации. Мы надеемся, что все будет в порядке с нашей поездкой. Конечно, выезд на гастроли, а на фестивали так особенно, - это как воздух для театров, потому что мы должны пробовать себя в других контекстах, показывать свои спектакли другой публике, не нашей только, чтобы посмотреть, насколько мы конкурентоспособны, насколько мы интересны, насколько мы развиваемся, каковы наши недостатки. На фестивале будет экспертный совет, будет обсуждение спектакля, это все очень интересно и полезно. Я думаю, что участие в таком престижном фестивале, в таком знаменитом, нас просто сделает лучше во всех отношениях - в творческом и в организационном", - сказал Хинтба на радио Sputnik Абхазия.