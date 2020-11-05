12:14 05 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD80.00
  • EUR93.34
Поиск
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба об участии РУСДРАМа в фестивале Достоевского: сделает нас лучше

Новости
Получить короткую ссылку
2410
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201105/1031225619/Khintba-ob-uchastii-RUSDRAMa-v-festivale-Dostoevskogo-sdelaet-nas-luchshe-.html

Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik поделился своими ожиданиями от участия в театральном фестивале Достоевского.

Новости
Хинтба об участии РУСДРАМа в фестивале Достоевского: сделает нас лучше

Русский драматический театр имени Искандера 8 ноября планирует поехать на Международный театральный фестиваль Достоевского в Великом Новгороде. Театр из Абхазии приглашен со спектаклем "Игрок" в постановке Антона Киселюса.

Выступление РУСДРАМа в Липецке
© Фото : предоставлено Ираклием Хинтба
Хинтба о гастролях в Липецке: мы показали, что театр в Абхазии жив

"Сегодня планировать что-то трудно, у нас много выездов было запланировано на этот год, но многие из них отменились из-за эпидситуации. Мы надеемся, что все будет в порядке с нашей поездкой. Конечно, выезд на гастроли, а на фестивали так особенно, - это как воздух для театров, потому что мы должны пробовать себя в других контекстах, показывать свои спектакли другой публике, не нашей только, чтобы посмотреть, насколько мы конкурентоспособны, насколько мы интересны, насколько мы развиваемся, каковы наши недостатки. На фестивале будет экспертный совет, будет обсуждение спектакля, это все очень интересно и полезно. Я думаю, что участие в таком престижном фестивале, в таком знаменитом, нас просто сделает лучше во всех отношениях - в творческом и в организационном", - сказал Хинтба на радио Sputnik Абхазия.


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Помочь природе: открытие питомника по выращиванию самшита в Очамчыре
День военного разведчика России: как совершенствуют профессиональные навыки
Итоги сезона: чемпионат и Кубок Абхазии по футболу


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться