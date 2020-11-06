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Умер Михаил Жванецкий

© Sputnik / Владимир Песня
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Sputnik Абхазия
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В начале октября представитель Жванецкого объявил, что писатель решил прекратить публичные выступления из-за возраста.

СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Народный артист России, писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни, сообщает РИА Новости.

О кончине писателя в своем Instagram сообщила Алла Пугачева.

"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", — написала она.

Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений, народный артист РФ, лауреат премии президента России Михаил Жванецкий 6 марта этого года отметил 86-летие.


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