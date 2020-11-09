Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху

В ближайшие дни переговоры по карабахскому кризису могут перейти в двусторонний формат, который будет действовать вне работы Минской группы ОБСЕ.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину создать рабочую группу по решению карабахской проблемы, об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на дипломатический источник.

Главы России и Турции провели в субботу телефонные переговоры.

Как сообщила пресс-служба Кремля, они подтвердили обоюдную готовность к взаимодействию для достижения мирного решения конфликта в этом регионе.

По данным телеканала, российский президент приветствовал предложение турецкого лидера.

Отмечается, что новая группа будет работать над мерами в период после перемирия и для ведения процесса политического урегулирования. Главы МИД обеих стран также провели телефонные переговоры.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

Первая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята по итогам переговоров глав МИД Азербайджана и Армении с российским коллегой в Москве. Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Две другие попытки пытались осуществить 18 и 26 октября.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.