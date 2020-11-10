Россия, Армения и Азербайджан достигли соглашения по Карабаху

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Главы России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил во время специального обращения Владимир Путин.

Текст соглашения публикует Sputnik Армения. Основные пункты:

Полное прекращение огня объявляется с полуночи по московскому времени 10 ноября. Азербайджанские и армянские военные останавливаются на занимаемых ими позициях.

Стороны обязались произвести обмен военнопленными.

Ереван до 15 ноября должен вернуть Баку Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя за собой Лачинский коридор шириной пять километров, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. При этом города Шуша, об освобождении которого ранее заявили в Баку, данный пункт не касается. Кроме того, до 20 ноября Армения должна передать Агдамский и часть удерживаемого им Газахского района Азербайджана.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент из 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Миротворцев развернут параллельно с выводом армянских военных. Срок их пребывания ограничат пятью годами с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон соглашения не решит из него выйти.

Для отслеживания выполнения договоренностей будет развернут миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

В ближайшие три года должен быть определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджан при этом гарантирует безопасность транспортного сообщения по Лачинскому коридору.

Внутренне перемещенные лица и беженцы должны вернуться в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

Все экономические и транспортные связи в регионе должны разблокировать, при этом Армения обязалась обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономией. Контролировать сообщение будут российские пограничники. Кроме того, планируется обеспечить строительство новых транспортных коммуникаций, который свяжут основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономией.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что эти договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта, который длится с 1988 года.

Вечером 9 ноября ВС Азербайджана сбили российский вертолет на территории Армении. Два члена экипажа погибли, третий госпитализирован. Алиев позвонил Путину и принес извинения. Президент Азербайджана пояснил, что удар был нанесен по ошибке, выразил соболезнования и готовность выплатить компенсации.

Что происходило после

После оглашения условий соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Ереване начались протесты.

Недовольные условиями перемирия ворвались в здания правительства и парламента, потребовали сформировать новый кабинет министров и отменить участие Армении в договоренностях по Карабаху. Был избит спикер парламента Армении.

Депутаты от оппозиции заявили, что намерены добиваться отставки правительства и отмены трехстороннего соглашения о перемирии в Карабахе.

Пашинян вышел в прямой эфир на Facebook и заявил, что решение о перемирии было принято, исходя из положения на фронте и другого выхода у него не было. Он намерен провести митинг своих сторонников.

Президент Армении заявил, что узнал о договоренности по Карабаху из СМИ. Армен Саркисян в срочном порядке инициирует политические консультации, чтобы как можно скорее согласовать решения, вытекающие из повестки сохранения национальной идентичности.