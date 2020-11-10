Рассекречены документы об украинских карателях в годы Отечественной войны

Речь идет о карательной группе, которая в годы Великой Отечественной войны замучила сотни советских граждан на оккупированных территориях юго-западной части СССР.

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Управление ФСБ по Ростовской области рассекретило документы с информацией об уроженцах Украины, которые входили в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721.

По рассекреченным материалам, массовые убийства мирных жителей в городе Миллерово Ростовской области в 1942-1943 годах совершали военнослужащие 6-й армии вермахта фельдмаршала Паулюса, служившие в группе тайной полевой полиции ГФП-721.

Члены ГФП-721 с пособниками убивали советских граждан в Донбассе, Ростовской, Харьковской и Черниговской областях, а также в Молдавии.

Недавно следователи и криминалисты совместно с представителями Поискового движения России обнаружили в Миллерово массовое захоронение военных времен. На этом месте нашли останки не менее 266 человек, в том числе женщин и детей, с признаками огнестрельных ран.

В составе карательного формирования, согласно материалам, действовали почти 20 человек, но активнее остальных были некие Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко, оба уроженцы украинского города Ромны.

По рассказу агента, Лурга и Сидоренко "были вместе самыми кровавыми палачами, убили более 450 человек". Сидоренко обозначен им как "самый большой зверь среди предателей", на его совести более 500 убитых и замученных советских граждан.

В частности, по его словам, Сидоренко, Лурга, а также другие сотрудники ГФП-721, некие Шестопалов и Феоктистов, рассказывали, как они в городах Каменске, Новошахтинске и других сбрасывали живыми в ствол шахты арестованных советских граждан. По воспоминаниям агента, на Шестопалова и Феоктистова пришлось по отдельности свыше 200 замученных человек.

В конце октября Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом — по факту расправ в деревне Жестяная Горка. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.

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