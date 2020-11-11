Турция намерена производить вакцину "Спутник V"

CУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Турция выразила заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" на мощностях турецких фармпроизводителей, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Турецкая сторона инициировала во вторник переговоры глав министерств здравоохранения России и Турции Михаила Мурашко и Фахреттина Коджи.

Стороны договорились в ближайшие дни приступить к реализации договоренностей.

В России просят ВОЗ как можно скорее зарегистрировать вакцину "Спутник V".

"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.

В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии.