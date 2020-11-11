Контрабанда в белье: женщина пыталась незаконно ввезти в Россию сигареты

Внешний вид женщины, проходившей по "зеленому коридору", вызвал подозрение у сотрудников таможни.

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Женщина пыталась незаконно вывезти из Абхазии в Россию 11 блоков сигарет в нижнем белье, сообщает Служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

Инспекторы таможни остановили гражданку, так как подозрение вызвали объемы ее одежды, не соответствующие пропорции человеческого тела.

Несколькими днями ранее была изъята партия сигарет у мужчин, пытавшихся провезти сигареты под одеждой. У одного из них сигареты в количестве 40 пачек были спрятаны под джинсами, другой уложил 20 пачек сигарет в подкладке куртки.

Нарушители объяснили, что сокрыли товар, зная о запретах и ограничениях, действующих на границе.

Табачная продукция изъята, образцы направлены на экспертизу. В отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях.

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