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Путин проведет переговоры с Бжания в Сочи 12 ноября

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201111/1031267970/Putin-provedet-peregovory-s-Bzhaniya-v-Sochi-12-noyabrya-.html

Президент Абхазии после вступления в должность несколько раз посещал Москву, в том числе по приглашению президента России в июне участвовал в торжествах по случаю юбилея Победы.

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с абхазским коллегой Асланом Бжания в Сочи 12 ноября, сообщается на сайте Кремля.

"Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, а также вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности", - говорится в сообщении.

30 октября завершился пятый визит президента Абхазии Аслана Бжания в Москву с момента его вступления в должность. Российскую столицу он посещал в том числе по приглашению Путина в июне, участвовал в торжествах по случаю юбилея Победы.

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