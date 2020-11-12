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Переговоры президентов Абхазии и России завершились в Сочи

© Sputnik / Алексей Никольский
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Sputnik Абхазия
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Встреча глав государств по вопросам двустороннего сотрудничества длилась около трех часов.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Завершились переговоры Аслана Бжания и Владимира Путина, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

Встреча глав государств длилась около трех часов, отмечается в сообщении.

"Итоги сегодняшних переговоров с президентом России Владимиром Путиным несомненно принесут пользу нашей стране, нашим взаимоотношениям со стратегическим партнером. Мы обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и других вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказал Аслан Бжания по окончании встречи.

Переговоры президентов Абхазии и России прошли в Сочи в четверг 12 ноября.

Первый рабочий визит Аслан Бжания в Россию в качестве главы государства состоялся 5 мая 2020 года.

© Foto / Пресс-служба Президента РА
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Позднее, 24 июня 2020 года президент Абхазии Аслан Бжания присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Также Аслан Бжания посещал Москву с рабочими поездками в июле, сентябре и октябре.

26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения.

Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.


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