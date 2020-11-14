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Российские журналисты задали неудобные вопросы Николу Пашиняну

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201114/1031286863/Rossiyskie-zhurnalisty-zadali-neudobnye-voprosy-Nikole-Pashinyanu.html

Российские журналисты Роман Бабаян и Маргарита Симоньян обратились к премьер-министру Армении Николу Пашиняну в эфире телеканала НТВ.

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Российский журналист ведущий передачи "Право голоса" на телеканале "ТВ Центр", главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в эфире телеканала НТВ задал премьер-министру Армении Николу Пашиняну неудобные вопросы и попросил ответить честно. 

Бабаян отметил, что обладает большим спектром информации и обмануть его не получится, поэтому Пашиняну придется отвечать честно.

"Вопрос следующий: а это правда, что Российская Федерация, начиная практически с первого дня этой войны, предлагала Вам различные модели урегулирования и очень хорошие модели урегулирования, не те, которые вот сейчас, а очень хорошие, и вы каждый раз выслушивали внимательно эти предложения и отказывались, вы просто отказывались? Вопрос второй. А это правда, господин Пашинян, что буквально с первых секунд практически этого противостояния, этой войны, с первых дней этой войны вам предлагалась помощь, и вам эта помощь моментально оказывалась, причем оказывалась в огромных размерах? Это правда, что на армянских военных аэродромах и не только военных аэродромах десятками садились российские военно-транспортные самолеты? Ответьте нам, пожалуйста. Это правда, что Вы получали те системы вооружения, которые вы просили? Лично вы просили и вы их получали?", - сказал Роман Бабаян.

После озвученных вопросов выступила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, она также обратилась к премьер-министру Армении с вопросом. 

"Правда ли, что все это время вы, господин Пашинян, советовались, бесконечно переговаривались со своими друзьями даже не самого высокого уровня, ну разного уровня в Соединенных Штатах Америки, и именно поэтому вы медлили, и именно поэтому вы не принимали те решения, которые единственные можно было принять, и которые предлагала Россия, для того чтобы все это остановить. Прада ли, что вот эти вот переговоры и переговорщики ваши, и ваша медлительность, и ваша неопределенность, ваша попытка усидеть на двух стульях, и привели к тому, к чему привели", - добавила Симоньян. 

В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.


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