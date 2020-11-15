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На границе с Абхазией пресечена попытка контрабанды рыбы

Осетр под мандарином: на границе с Абхазией пресечена попытка контрабанды рыбы

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
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Осетровые породы рыб занесены в Красную книгу России. Правонарушитель пытался скрыть незаконный груз в багажнике среди цитрусов.

СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли попытку перевоза через государственную границу РФ 16 килограммов осетра, спрятанного среди коробок с мандаринами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что при досмотре автомобиля на таможенном посту МАПП Адлер в багажном отсеке среди коробок с мандаринами была обнаружена краснокнижная рыба осетровых пород.

Другие незадекларированные товары и грузы не были обнаружены.

Незаконный груз и транспортное средство правонарушителя переданы сотрудникам таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни. 

По факту попытки перевоза через государственную границу биологических ресурсов проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.


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