Осетр под мандарином: на границе с Абхазией пресечена попытка контрабанды рыбы

Осетровые породы рыб занесены в Красную книгу России. Правонарушитель пытался скрыть незаконный груз в багажнике среди цитрусов.

СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли попытку перевоза через государственную границу РФ 16 килограммов осетра, спрятанного среди коробок с мандаринами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что при досмотре автомобиля на таможенном посту МАПП Адлер в багажном отсеке среди коробок с мандаринами была обнаружена краснокнижная рыба осетровых пород.

Другие незадекларированные товары и грузы не были обнаружены.

Незаконный груз и транспортное средство правонарушителя переданы сотрудникам таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни.

По факту попытки перевоза через государственную границу биологических ресурсов проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.