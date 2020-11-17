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Скончался режиссер Роман Виктюк

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201117/1031302485/Skonchalsya-rezhisser-Roman-Viktyuk-.html

Художественный руководитель Театра Романа Виктюка, Народный артист России Роман Виктюк был госпитализирован с коронавирусом в конце октября.

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Театральный режиссер Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни, сообщает РИА Новости, со ссылкой на помощника художественного руководителя театра Людмилу Исакович.

"Роман Григорьевич скончался", - сказала Исакович.

Ранее, 27 октября, представители театра Виктюка сообщали о том, что режиссер был госпитализирован с диагнозом COVID-19 в Бахрушинскую больницу, к 5 ноября его состояние расценивалось как удовлетворительное.

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году в театре "Сатирикон" поставил свой самый знаменитый спектакль – "Служанки", все роли в котором играли мужчины. В 1991 году открыл Театр Романа Виктюка.

Режиссер поставил более 250 спектаклей в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии.

 


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