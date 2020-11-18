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ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (874)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201118/1031308172/VOZ-predosteregla-ot-lecheniya-COVID-19-antibiotikami.html

Проблема неправильного использования антибиотиков при самолечении и в медучреждениях усугубилась из-за пандемии коронавируса.

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о возможном резком росте устойчивости к антибиотикам в Европе из-за неправильного использования этих препаратов во время пандемии COVID-19. Об этом говорится в исследовании, проведенном подразделением ВОЗ по европейскому региону.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Несмотря на тот факт, что антибиотики не лечат и не предотвращаются инфекции, подобные COVID-19, результаты исследования поведения людей, проведенного в девяти странах и зонах Европейского региона, показывают, что использование антибиотиков росло на протяжении пандемии вместе с количеством новых случаев", - говорится в заявлении европейского бюро ВОЗ, опубликованном в среду на сайте организации.

Как показывают исследования до 96% людей, принимавших антибиотики, не болели COVID-19, но тем не менее пили препараты.

Среди тех, кто попал в больницу, также всего 15% пациентов нуждались в антибиотиках, так как у них были сопутствующие бактериальные инфекции, однако препараты выдавались 75% заразившихся.

Отмечается, что третье поколение антибиотиков класса цефалоспорины может в скором времени потерять свою эффективность, так как ряд медицинских учреждений Европы в начале пандемии COVID-19 пытались лечить вирус подобными препаратами.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (874)

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