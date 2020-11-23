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Специалисты противоминного центра Минобороны России отправились в Карабах

© Sputnik / Iuriy Streletc
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201123/1031328642/Spetsialisty-protivominnogo-tsentra-Minoborony-Rossii-otpravilis-v-Karabakh.html

На аэродромы в Ереване доставили более 100 военных, 13 единиц военной и специальной техники, включая робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", бронетранспортеры и бронеавтомобили.

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Подразделения Международного противоминного центра отправились в Карабах для саперных работ, сообщает Минобороны России. 

© Видео Ruptly / RT / Минобороны РФ
Под присмотром России: как Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни

"Самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из подмосковного аэродрома Чкаловский доставили специалистов, технику и вооружение, а также служебных собак Международного противоминного центра Минобороны России для выполнения задач в зоне миротворческой операции в Нагорном Карабахе", — говорится в заявлении ведомства.

Личный состав и техника совершат марш по маршруту Ереван – Горис – Степанакерт.

Специалисты будут выполнять задачи по инженерной разведке, разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов в районах Карабаха, наиболее пострадавших во время конфликта.

Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с ним стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.


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