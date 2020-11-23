В Кремле рассказали, когда Путин поздравит Байдена с победой на выборах

Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что хочет дождаться "завершения всех юридических вопросов" после выборов в США.

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Необходимо дождаться соблюдения всех формальностей, в том числе итогов судебных исков, перед тем как президент России Владимир Путин поздравит Джо Байдена с победой в президентских выборах, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Во-первых, должен быть объявлен уже избранный президент. И, собственно, сам действующий президент должен признать итоги выборов, и должны завершиться все судебные иски. Только после этого уже будут официально подведены итоги. Но пока, очевидно, что пока этого не произошло", – сказал он.

В прошлый раз, как напомнил пресс-секретарь Путина, "все прогнозы всех американистов, социологов и так далее свидетельствовали о том, что побеждает Хилари Клинтон".

"И именно это имел в виду президент. Все фактически говорили об этом как о свершившемся факте. Но произошло по-другому", – уточнил Песков.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Джо Байден, по предварительным данным, набрал достаточное количество выборщиков, чтобы стать президентом США. Действующий американский лидер Дональд Трамп оспаривает это в судах, которые пока не становятся на его сторону.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Путин поздравит избранного президента США после официального объявления результатов выборов.