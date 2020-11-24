15:45 24 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.81
  • EUR89.89
Поиск

Вакцина "Спутник V" показала эффективность выше 95%

© Sputnik / Владимир Песня
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (879)
112 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/14/1030790718.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201124/1031340727/Vaktsina-Sputnik-V-pokazala-effektivnost-vyshe-95.html

Расчет проводили после изучения данных по 18 794 добровольцам, которым сделали прививку "Спутника V" или дали плацебо.

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показала эффективность более чем 95% на 42-й день после первой инъекции.

© Foto / Виктор Толочко
Цену на "Спутник V" объявят на следующей неделе

Завершился второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины.

Отмечается, что на 28-й день после введения первой дозы эффективность составляла 91,4%.

Специалисты объясняют, что промежуточную эффективность препарата рассчитывают в трех статистически значимых репрезентативных контрольных точках: по достижении 20, 39 и 78 случаев заражения коронавирусом среди испытуемых.

"Очень важно, что второй промежуточный анализ эффективности вакцины "Спутник V" подтвердил оценку, которая была дана на первом этапе, то есть мы можем говорить об эффективности препарата в 91-92%", — прокомментировал результаты исследований директор Национального центра имени Н.Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

Он добавил, что третий промежуточный анализ данных планируют провести после подтверждения 78 случаев заболевания COVID-19 среди добровольцев.

"И у нас есть все основания предполагать, что результат превзойдет наши первоначальные ожидания. Окончательная оценка эффективности препарата будет доступна по окончании фазы III клинических исследований", — сказал ученый.

Для граждан России вакцинация "Спутником V" будет бесплатной, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. На международных рынках одна доза обойдется менее чем в 20 долларов.

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (879)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лучшие фото 2020 года по версии Agora
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе
Четыре часа вместо шести: новый график веерных отключений в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться