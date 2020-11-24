Вакцина "Спутник V" показала эффективность выше 95%

Расчет проводили после изучения данных по 18 794 добровольцам, которым сделали прививку "Спутника V" или дали плацебо.

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показала эффективность более чем 95% на 42-й день после первой инъекции.

Завершился второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины.

Отмечается, что на 28-й день после введения первой дозы эффективность составляла 91,4%.

Специалисты объясняют, что промежуточную эффективность препарата рассчитывают в трех статистически значимых репрезентативных контрольных точках: по достижении 20, 39 и 78 случаев заражения коронавирусом среди испытуемых.

"Очень важно, что второй промежуточный анализ эффективности вакцины "Спутник V" подтвердил оценку, которая была дана на первом этапе, то есть мы можем говорить об эффективности препарата в 91-92%", — прокомментировал результаты исследований директор Национального центра имени Н.Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

Он добавил, что третий промежуточный анализ данных планируют провести после подтверждения 78 случаев заболевания COVID-19 среди добровольцев.

"И у нас есть все основания предполагать, что результат превзойдет наши первоначальные ожидания. Окончательная оценка эффективности препарата будет доступна по окончании фазы III клинических исследований", — сказал ученый.

Для граждан России вакцинация "Спутником V" будет бесплатной, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. На международных рынках одна доза обойдется менее чем в 20 долларов.

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