17:40 25 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.47
  • EUR89.89
Поиск

Предотвращены теракты в Московском регионе

© Foto / ФСБ РФ
Новости
Получить короткую ссылку
7210
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/17/1031152639.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201125/1031346813/Predotvrascheny-terakty-v-Moskovskom-regione-.html

Члены ячейки, готовившей террористические акты, вербовали потенциальных боевиков и собирали деньги на нужды террористов.

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Оперативники предотвратили теракты в Московском регионе, сообщает Федеральная служба безопасности России.

Теракты готовились членами ячейки террористической организации "Исламское государство"*.

"По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы", — говорится в релизе.

Во Владимирской области задержан участник группы — гражданин одной из стран Центральной Азии. Информация о местонахождении других участников не уточняется.

Отмечается, что за последние пару месяцев это уже как минимум четвертый случай пресечения терактов в России. Этой осенью силовики не допустили нападений террористов в Москве, Волгограде и Ставрополе.

Согласно отчетам ФСБ, ежегодно счет потенциальных атак идет на десятки. По словам главы службы Александра Бортникова, за десять лет в России предотвратили свыше 150 терактов.

*Запрещенная в России террористическая организация.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лучшие фото 2020 года по версии Agora
Российские миротворцы следят за безопасностью в Лачинском коридоре
Четыре часа вместо шести: новый график веерных отключений в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться