Предотвращены теракты в Московском регионе

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Оперативники предотвратили теракты в Московском регионе, сообщает Федеральная служба безопасности России.

Теракты готовились членами ячейки террористической организации "Исламское государство"*.

"По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы", — говорится в релизе.

Во Владимирской области задержан участник группы — гражданин одной из стран Центральной Азии. Информация о местонахождении других участников не уточняется.

Отмечается, что за последние пару месяцев это уже как минимум четвертый случай пресечения терактов в России. Этой осенью силовики не допустили нападений террористов в Москве, Волгограде и Ставрополе.

Согласно отчетам ФСБ, ежегодно счет потенциальных атак идет на десятки. По словам главы службы Александра Бортникова, за десять лет в России предотвратили свыше 150 терактов.

*Запрещенная в России террористическая организация.