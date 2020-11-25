Российские военнослужащие в Абхазии отметили День миротворца

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отметили День российского военного миротворца, сообщает пресс-служба ЮВО.
"Российские военные миротворцы выполнили одну из важнейших задач по установлению мира в Республике Абхазия, оказав значительную поддержку молодому государству, вовремя приняв действенные и оперативные меры по предотвращению возобновления военных действий. Совместно с Вооруженными силами Абхазии мы смогли создать условия для мира и безопасности", - сказал на торжественном построении командир соединения полковник Олег Сеньков.
Отмечается, что во время выполнения миротворческих задач на территории Абхазии, с 1994 по 2008 год, миротворческий контингент состоял только из военнослужащих Вооруженных сил России.
В Абхазии расквартирована российская военная база, воинский контингент оснащен новейшими видами вооружения и военной техники.
В данный момент российские военные миротворцы выполняют задачи по поддержанию мира на территории Нагорного Карабаха.