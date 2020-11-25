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Российские военнослужащие в Абхазии отметили День миротворца

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Абхазия
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День российского военного миротворца отмечается 25 ноября с 2016 года. Группа советских офицеров впервые присоединилась к миротворческим силам ООН 25 ноября 1973 года для участия в операции на Ближнем Востоке.

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отметили День российского военного миротворца, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Российские военные миротворцы выполнили одну из важнейших задач по установлению мира в Республике Абхазия, оказав значительную поддержку молодому государству, вовремя приняв действенные и оперативные меры по предотвращению возобновления военных действий. Совместно с Вооруженными силами Абхазии мы смогли создать условия для мира и безопасности", - сказал на торжественном построении командир соединения полковник Олег Сеньков.

Отмечается, что во время выполнения миротворческих задач на территории Абхазии, с 1994 по 2008 год, миротворческий контингент состоял только из военнослужащих Вооруженных сил России.

В Абхазии расквартирована российская военная база, воинский контингент оснащен новейшими видами вооружения и военной техники.

В данный момент российские военные миротворцы выполняют задачи по поддержанию мира на территории Нагорного Карабаха.


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