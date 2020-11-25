Погиб военнослужащий российской военной базы в Гудауте

Президент Абхазии Аслан Бжания ранее заявлял, что Россия окажет помощь Абхазии на время проведения ремонтных работ на ИнгурГЭС.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с представителями сферы здравоохранения по вопросу реализации мер по защите населения от коронавируса.

Чемпиону мира по футболу 1986 года Диего Марадоне было 60 лет. Не так давно он перенес операцию на мозге.