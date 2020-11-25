Погиб военнослужащий российской военной базы в Гудауте

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Военнослужащий российской военной базы ЮВО в Абхазии погиб во вторник 24 ноября, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе ЮВО.
"По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при выполнении буксировочных работ на автомобильной технике в парке водитель грузового автомобиля совершил наезд на военнослужащего, занимавшегося обслуживанием техники", - отмечается в сообщении.
Военнослужащий скончался от полученных травм на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комиссия командования российской военной базы ЮВО в Республике Абхазия совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту, уточнили в пресс-службе Южного военного округа.