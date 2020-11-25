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Погиб военнослужащий российской военной базы в Гудауте

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201125/1031351004/Pogib-voennosluzhaschiy-rossiyskoy-voennoy-bazy-v-Gudaute.html

По факту смерти военнослужащего по контракту проводится расследование комиссией командования российской военной базы в Абхазии и правоохранительными органами.

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Военнослужащий российской военной базы ЮВО в Абхазии погиб во вторник 24 ноября, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе ЮВО.

"По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при выполнении буксировочных работ на автомобильной технике в парке водитель грузового автомобиля совершил наезд на военнослужащего, занимавшегося обслуживанием техники", - отмечается в сообщении.

Военнослужащий скончался от полученных травм на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Комиссия командования российской военной базы ЮВО в Республике Абхазия совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту, уточнили в пресс-службе Южного военного округа.


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