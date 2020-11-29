Первый из Магакян: как "архитектор" основал врачебную династию в Абхазии

29 ноября 1913 года родился Заслуженный врач Абхазской АССР Григорий Магакян. О том, как известный абхазский врач "нечаянно" попал в медицину и как его пример "заразил" родственников, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Случайности не случайны

Семья Григория Магакяна переехала в Абхазию из турецкого города Артвин в 1920 году. В Сухуме его отец успешно занимался ремеслом и планировал передать свои знания старшему сыну, но судьба решила иначе.

"В семье отца было шесть братьев и одна сестра. Но он всегда отличался от всех детей своим упрямством и целеустремленностью. Если уж что-то задумает, то обязательно добьется своего. Так он и решил уехать из Абхазии и получить образование в России, первый из семьи", - вспоминает дочь Григория Ирина Магакян.

Медицина не входила в планы будущего врача. Молодой Магакян отправился в Москву, чтобы стать архитектором. Судьба решила иначе.

"Он так и не смог поступить ни в один вуз. Разочаровавшись, он уже сел в поезд, чтобы уехать обратно в Абхазию, и в купе ему попался один пожилой человек. Он заметил, что отец расстроен, спросил, почему. После того как отец поделился с ним переживаниями, мужчина посоветовал ему не возвращаться домой, а поехать и поступить в Ростовский медицинский университет", - рассказала Ирина.

© Фото : из архива семьи Магакян Григорий Магакян встречает делегацию совестких ученых во главе с микробиологом, создателем первых антибиотиков в СССР Зинаидой Ермольевой

Так он и сделал. С первого раза Григорию удалось поступить в Ростовский государственный медицинский университет, но медицина не сразу покорилась студенту.

"Он ведь учился в армянской школе и русским владел не так хорошо. Да и времена были сложные, было сложно даже достать продукты. Братья и отец посылали ему деньги, а купить было нечего", – рассказала дочь врача.

В сложной ситуации Григорию вновь помог характер и упорство. Несмотря на все сложности, в 1935 году он с отличием окончил университет и в 1936 году начал работать терапевтом в городской поликлинике Ткуарчала.

© Фото : из архива семьи Магакян Григорий Магакян

Научные эксперименты

Знания и трудолюбие молодого Магакяна быстро заметили в Абхазии, уже в 1937 году он стал главврачом Сухумской городской поликлиники.

"Но вскоре началась война. В 1942 году отец воевал в рядах Красной армии, участвовал в боях под Керчью, также его назначили заместителем начальника эвакуационного госпиталя в Абхазии. Он все время посвящал своей работе, был награжден медалью "За оборону Кавказа", но все же он всегда хотел заниматься научно-исследовательской деятельностью", - сказала Ирина.

В 1948 году уже известный в Абхазии терапевт решил посвятить свою жизнь науке. В том же году Магакян защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме "Экспериментальная сосудистая гипотония".

"После этого отец стал работать в Национальном исследовательском институте экспериментальной патологии и терапии Абхазии, где ставил медицинские опыты на обезьянах. Благодаря этим экспериментам, он доказал свою теорию, что на нервной почве у человека поднимается давление, смоделировал на обезьянах экспериментальные неврозы и доказал неврологическое происхождение ряда сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказала дочь врача.

© Фото : из архива семьи Магакян Заслуженный врач Абхазской АССР Григорий Магакян

Науке врач посвятил всю оставшуюся жизнь. Порой она становилась даже важнее, чем семья или друзья. Дисциплина и самоотдача профессии – вот главные принципы отца, вспоминает Ирина. В 1967 году Магакян получил звание "Заслуженный врач Абхазской АССР".

"Он очень много работал над собой, даже дома. Как сейчас помню, он часами сидел в своем кабинете, доставал научные журналы и мог очень долго за ними сидеть, подчеркивая какие-то интересные факты. А нам ни в коем случае не разрешал трогать, а тем более выбрасывать какие-то журналы, даже если они были уже старыми", - добавила она.

© Фото : из архива семьи Магакян Григорий Магакян с женой Анной Магакян и внуком

По следам

Первый врач в семье Григорий заложил своеобразную традицию. Вот уже десятый из Магакянов связывает свою жизнь с медициной в разных направлениях. Старшая дочь Мариетта проработала в Абхазии офтальмологом, врачами стали племянники и племянницы ученого. Один из самых известных последователей Григория Магакяна – Иван Магакян - уже 52 года работает неврологом в Сухумской городской поликлинике №2. Врач подтверждает - пример дяди стал "заразным".

"Я всегда равнялся на него и уже в школе знал, что буду врачом. Я видел, с каким уважением люди относились к нему, и как он сам полностью отдавался своей работе и помогал людям", - рассказал он.

Чтобы в точности повторить медицинскую судьбу своего дяди, Иван также поступил в Ростовский медицинский университет, но решил выбрать неврологию.

"Однако, когда я начал работать, другая специализация не сняла с меня ответственности. Я всегда чувствовал, что должен соответствовать статусу моего дяди и не опозориться перед другими", - сказал Иван Магакян.

По словам дочери врача, уже десятый человек из династии Магакянов выбирает врачебную стезю по собственному желанию. Сам Григорий никогда не настаивал на выборе профессии детей и племянников.

"Поэтому я стала музыкантом. Отец не был против и, наоборот, поддержал меня, сказал, что для девушки это очень хорошая профессия. Да и каникул много", - улыбается Ирина, но признается, что в мужья все же выбрала врача. Так отец захотел.