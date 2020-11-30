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Названо слово года по версии словаря Уэбстера

© AP Photo / Jenny Kane
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (882)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201130/1031371569/Nazvano-slovo-goda-po-versii-slovarya-Uebstera.html

Первый резкий рост поисковых запросов слова "пандемия" произошел 3 февраля, при этом чаще его стали искать еще 20 января, когда в США был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Американский словарь английского языка Merriam-Webster, более известный как словарь Уэбстера, выбрал слово pandemic (пандемия, пандемический) словом 2020 года, сообщает РИА Новости.

"Иногда одно слово определяет эпоху, и логично, что в этот исключительный - и исключительно трудный - год одно слово сразу вышло на первый план, когда мы анализировали данные, которые определяют, каким будет наше Слово года. Основываясь на статистическом анализе слов, которые очень часто ищут в нашем онлайн-словаре... Словом года Merriam-Webster в 2020 год является pandemic (пандемия, пандемический)", - говорится на сайте словаря.

Отмечается, что первый резкий рост поисковых запросов этого слова произошел 3 февраля, при этом чаще его стали искать еще 20 января, когда в США был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.

© Sputnik / Павел Бедняков
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 61 миллиона случаев заражения, свыше 1,4 миллиона человек скончались.

В прошлом году словарь назвал слово they (они) словом года. Как объяснил специальный редактор словаря Питер Соколовски, это связано с тем, что английскому не хватает нейтрального к полу местоимения единственного числа, соответствующего словам "все", "кто-то", "кто угодно". Кроме того, they также используется в отношении к одному человеку, чья гендерная принадлежность небинарна.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (882)

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