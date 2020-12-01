Скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова

Ирина Антонова работала в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина с 1945 года.

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

"Ирина Александровна скончалась", - заявили в пресс-службе, отметив, что подробности и официальный комментарий будут позже.

Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии России, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.

Ирина Антонова родилась в Москве, окончила МГУ имени Ломоносова. Во время Великой Отечественной войны работала медсестрой.

В 1945 году начала работать в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, занималась искусством Италии эпохи Возрождения.