Ренат Карчаа опроверг информацию о своем уходе с поста помощника президента

Информация о том, что помощник президента по стратегическим коммуникациям Ренат Карчаа подает в отставку в связи с "несогласием с бездействием Аслана Бжания по всем ключевым направлениям", распространилась в социальных сетях в среду 2 декабря.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Помощник президента по стратегическим коммуникациям Ренат Карчаа не подавал в отставку. Об этом Sputnik сообщил сам Карчаа.

"В отставку я не подавал и не смог бы этого сделать даже теоретически, потому что нахожусь в Москве, в командировке уже около двух недель. Хотя буду честен до конца, настроения уйти имеют место быть", - добавил он.

Социолог и политолог Ренат Карчаа был назначен помощником по стратегическим коммуникациям президента Аслана Бжания в мае 2020 года.