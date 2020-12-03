Заявки на приобретение вакцины "Спутник V" поступили из более 50 стран

В среду на полях 31-й специальной сессии Генассамблеи ООН состоялась презентация российской вакцины, которая вызвала большой интерес у международных партнеров.

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран, сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет РИА Новости.

"Я хотела бы сказать еще несколько слов относительно работы Российского фонда прямых инвестиций и Института Гамалеи. Работают они не только над расширением производства упомянутой вакцины "Спутник V" для массовой вакцинации в России, но и над осуществлением технологического перехода к запуску производства российского препарата на зарубежных площадках и его поставке на международные рынки", — сказала Захарова.

Накануне постпредство России при ООН и Минздрав представили российский препарат на виртуальном мероприятии "Спутник V: вакцина от COVID-19".

Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пострегистрационные испытания проходят в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле, кроме того, обсуждается вопрос проведения испытаний в Бразилии и других странах. Он подчеркнул, что "Спутник V" показал "мощный иммунный ответ и ответ антител".

В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев добавил, что РФПИ подал заявку на одобрение "Спутник V" в 40 странах и работает с регуляторами в этих государствах. Он рассказал, что вакцина будет стоить менее десяти долларов за дозу, "что гораздо дешевле некоторых вакцин на основе мРНК".