Дворец спорта в Санкт-Петербурге оштрафовали из-за концерта Басты

Концерт Басты состоялся в Ледовом дворце в Петербурге 27 ноября. На распространенных в соцсетях видео с концерта было заметно, что в зале, который вмещает около 12 тысяч человек, образовалась толпа.

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Суд Петербурга оштрафовал на 480 тысяч рублей Дворец спорта после выявленных нарушений на концерте Басты, сообщает РИА Новости.

Концерт Басты (Василия Вакуленко) состоялся в Ледовом дворце 27 ноября. Сам музыкант заявил, что все правила по COVID-19, предписанные властями Санкт-Петербурга, на его концерте были соблюдены. Он считает, что прошедшее мероприятие "встало комом в горле" у других организаторов, которые "не нашли в себе силы и профессионализма" подготовиться к концертам в соответствии с новыми правилами.

Шум поднялся, когда в социальных сетях стали появляться видео, из которых можно сделать вывод, что на концерте не соблюдалась социальная дистанция. После чего глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять необходимые решения. Решением Роспотребнадзора Ледовый дворец был закрыт из-за многочисленных нарушений.

Власти города отреагировали на эту ситуацию и общий рост заболеваемости ограничениями работы баров, кафе и ресторанов в новогодние праздники. Новые ограничения назвали "уроком Басты".