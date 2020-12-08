Сигаретная броня: на границе пресекли очередную контрабанду табачной продукции

Незаконный товар и автомобиль были изъяты, а образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу.

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. На таможенном посту МАПП "Адлер" Краснодарской таможни был задержан автомобиль с контрабандой сигаретной продукции, сообщает пресс-секретарь службы по городу Сочи Краснодарской таможни.

Таможенники совместно с пограничниками остановили автомобиль марки HONDA ELYSION под управлением гражданина Абхазии, 1989 года рождения. При осмотре иномарки с помощью МИДК инспекторы таможни обнаружили в салоне автомобиля табачную продукцию, которая была спрятана под обшивкой четырех дверей и задних крыльев машины. Демонтировав обшивку, таможенники изъяли из тайников 100 блоков сигарет (1000 пачек, 20 000 штук) с надписями "Continent".

© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет

Отмечается, что пассажирскую таможенную декларацию гражданин не заполнял и в таможенный орган не подавал. В ходе опроса он пояснил, что перемещаемые им товары предназначены для родственника, отбывающего наказание в России. Зная о том, что ввоз на территорию России сигарет в таком количестве без таможенного оформления не разрешен, он скрыл сигареты в самодельных тайниках.

© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет

Незаконный товар и автомобиль изъяты. Образцы табачной продукции были направлены на товароведческую экспертизу. По факту контрабанды возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 и по статье 16.3 КоАП России.