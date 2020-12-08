За поджог флага и хранение оружия: жителю Гала вынесли приговор

Уголовное дело в отношении жителя Гала Ираклия Бебуа было возбуждено за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага, которое было вывешено у парадного входа во Дворец культуры в Гале 30 сентября.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Жителя Гала Ираклия Бебуа, который поджег полотно, символизирующее цвета абхазского флага у Дворца культуры в Гале, приговорили к девяти годам лишения свободы со штрафом 10 тысяч рублей, сообщили корреспонденту Sputnik в Галском районном суде.

Слушание по делу Бебуа состоялось в понедельник 7 декабря. Ираклия Бебуа приговорили по трем статьям – незаконное хранение оружия, надругательство над государственным гербом или флагом Республики Абхазия и умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем взрыва или иным общеопасным способом.

Ираклий Бебуа проведет девять лет в колонии общего режима. Осужденный пока находится в Галском ИВС. Приговор вступает в силу через десять дней после оглашения. В течение этого времени Бебуа может обжаловать решение суда первой инстанции.

Уголовное дело в отношении жителя Гала Ираклия Бебуа было возбуждено за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага, которое было вывешено у парадного входа во Дворец культуры в Гале 30 сентября - в День Победы и Независимости Абхазии. При обыске по месту проживания Ираклия Бебуа правоохранительные органы обнаружили и изъяли ручную осколочную гранату РГ-42 с запалом УЗРГМ.