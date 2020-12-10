Уральские врачи рассказали, как помогали лечить ковид-пациентов в Абхазии

Бригада из четырех российских специалистов провела в Абхазии пять недель, помогая абхазским коллегам в Гудаутском ковидном центре.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Российские медики провели пять недель в Гудаутском госпитале, работая по графику сутки через двое, по два человека в смене, сообщается на сайте Екатеринбург онлайн.

Под контролем российских специалистов было шесть палат, в каждой из которых на лечении находились по три-четыре пациента.

В состав уральской делегации вошли четыре специалиста: анестезиологи-реаниматологи Вячеслав Кузьмин, Федор Брезгин и Андрей Молдованов, а также инфекционист Анна Шарова.

Как отмечает издание, медики в течение двух дней собрались в командировку после поручения Минздрава России направиться в Абхазию на оказание помощи в борьбе с COVID-19.

"Вместе с нами работала команда врачей из Москвы, приезжали бригады абхазских специалистов. Мы постоянно слышали слова благодарности от местного населения и местной администрации за приезд и помощь населению Абхазии", — приводит слова Вячеслава Кузьмина издание Екатеринбург онлайн.

Кузьмин отметил, что ситуация была непростой, в конце октября в инфекционный корпус Гудаутской ЦРБ, в котором лечились тяжелые больные, поступало в день по 20-25 человек.

Анестезиолог-реаниматолог Андрей Молдованов рассказал, что отправился бы в подобную командировку снова, но на более продолжительный срок, чтобы успеть выстроить и наладить систему оказания медпомощи. Врачи вне работы в сменах, оказывали консультации пациентам из других больниц, а при необходимости занимались перегоспитализацией больных.

По рассказам медиков, они часто общались с родственниками пациентов, потому что многие из них помогали в уходе за больными. Однако в больницу пускали только тех, кто уже переболел коронавирусом.

"Вообще участие родственников больных в уходе — это лучшая практика, которую можно перенять нашим больницам. Это поднимает дух пациентов. Из менее позитивного — иногда в больнице отключалось электричество, тогда спасало, что аппараты ИВЛ могли работать от аккумуляторов. У нас была работа в военных условиях со всем экстримом, который мог быть. Но руководство постоянно были с нами, принимали оперативные решения, тем самым сохраняли жизни пациентов", — подчеркнул Молдованов.

Российские медики, как отмечается в публикации, внедрили новую методику кормления реанимационных пациентов: кормление жидкими белковыми смесями у пациентов на масочной вентиляции.

Минздрав Абхазии отметил заслуги уральских врачей, они были награждены грамотами за добросовестный самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией в Абхазии.

Согласно договоренности с Минздравом России, российские медики посменно работают в Гудаутской больнице в Абхазии, оказывая помощь в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.