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Супружеская пара пыталась ввезти в Абхазию наркотики

© Foto / пресс-служба краснодарской таможни
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Задержанные граждане России расфасовали наркотическое вещество на "закладки" и намеревались сбывать их на территории Абхазии.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Граждане России, супружеская пара, пытались вывезти из России в Абхазию наркотики, сообщает Служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

© Foto / Пресс-служба МВД РА
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Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Службы по городу Сочи совместно с сотрудниками ОКОН Сочинского ЛУ МВД России на транспорте остановили на таможенном посту МАПП "Адлер" машину, следующую из России в Абхазию. 

При проведении досмотра у женщины, следовавшей в задержанной машине, в нижнем белье был обнаружен препарат "Лирика". Отмечается, что препарат содержит сильнодействующее вещество прегабалин, который включен в список сильнодействующих веществ, запрещенных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС.    

© Foto / пресс-служба краснодарской таможни
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После досмотра женщина призналась, что также перевозит наркотики, и предъявила сокрытый сверток. По результатам физико-химического исследования, наркотик оказался "героином" массой 110,89 грамма. 

Наркотическое средство было расфасовано в так называемые "закладки", всего 233 штуки. Задержанные планировали сбыть с помощью них наркотик на территории  Абхазии.

По факту контрабанды наркотиков возбуждено уголовное дело. Задержанные взяты под стражу, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет. 


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