Ушел из жизни Валентин Гафт

Валентин Гафт сыграл много ролей в кино. Одними из лучших признаны его работы в фильмах режиссера Эльдара Рязанова.

СУХУМ, 12 дек — Sputnik. На 86-м году жизни умер актер Валентин Гафт, сообщает РИА Новости со ссылкой на театр "Современник".

Отмечается, что летом 2019 года актер перенес инсульт.

Валентин Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и многие другие.

Поэт, актер театра и кино, ведущий актер московского театра "Современник", народный артист России Валентин Иосифович Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве.