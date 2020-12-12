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Ушел из жизни Валентин Гафт

© Sputnik / Владимир Вяткин
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201212/1031449726/Ushel-iz-zhizni-Valentin-Gaft.html

Валентин Гафт сыграл много ролей в кино. Одними из лучших признаны его работы в фильмах режиссера Эльдара Рязанова.

СУХУМ, 12 дек — Sputnik. На 86-м году жизни умер актер Валентин Гафт, сообщает РИА Новости со ссылкой на театр "Современник".

Отмечается, что летом 2019 года актер перенес инсульт.

Валентин Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и многие другие.

Поэт, актер театра и кино, ведущий актер московского театра "Современник", народный артист России Валентин Иосифович Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве.


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