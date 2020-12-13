Пострадавший при ликвидации последствий энергоаварии в Сухуме идет на поправку

В ходе ликвидации последствий пожара на подстанции "Сухум-1" 6 декабря пострадал работник РУП "Черноморэнерго", через него прошла электрическая дуга.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Состояние здоровья пострадавшего при устранении последствий энергоаварии в Сухуме сотрудника РУП "Черноморэнерго" становится лучше, сообщил Sputnik его отец Зураб Аджинджал.

"Он идет на поправку, у него хорошие анализы, хорошая биохимия, он самостоятельно дышит, у него хорошо работает сердце", - сказал Аджинджал.

Зураб несколько дней находился в Краснодаре с сыном, а по приезде в Абхазию встретился с руководителем РУП "Черноморэнерго" Михаилом Логуа и вице-премьером Абхазии Кристиной Озган.

"Хочу выразить благодарность руководителю "Черноморэнерго" и вице-премьеру Кристине Озган. Несмотря на то, что я сам предпринимал какие-то усилия, они мне тоже помогали и выразили поддержку после того, как я приехал, сказали, что помогут мне в дальнейшем лечении сына", - сказал он.

По его словам, пострадавшему требуется двухгодичная реабилитация, и поддержка как нельзя кстати, ведь в семье воспитываются пятеро детей, а глава семьи безработный.

Аджинджал рассказал, что его 22-летний сын Владимир мечтал работать в сфере энергетики, в РУП "Черноморэнерго" он работал с сентября.

Пожар на подстанции Сухум-1 произошел 5 декабря в 5:20 утра. В результате пожара сгорело все оборудование, которое находилось в здании подстанции. На ликвидацию аварии были брошены все силы РУП "Черноморэнерго" и СУЭС. Уже на следующий день специалисты начали монтаж нового оборудования.

Накануне на подстанции Сухум-1 в строй ввели все трансформаторные мощности. К этому моменту энергоснабжение столицы полностью восстановлено.