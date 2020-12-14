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В Краснодарском крае продолжат работу курорты и снова откроются обсерваторы

© Sputnik / Артур Лебедев
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В период с 1 по 10 января в Краснодарском крае ожидают около 400 тысяч туристов, прибывающим не придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Основания закрывать регион или Красную Поляну нет, однако в Краснодарском крае снова заработают обсерваторы, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью изданию Life News.

При этом Кондратьев обратился к гостям края с просьбой соблюдать все требования Роспотребнадзора, напомнив, что регион стабильно находится на 27-28 месте в стране по общему количеству случаев коронавируса.

Отмечается, что прибывающим туристам не придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус, но в регионе снова заработают обсерваторы, в которые будут направлять туристов с температурой и симптомами COVID-19.

"Впереди зимний горнолыжный сезон, он для нас важен, и мы не хотим его потерять. Мы получим хорошую составляющую экономики, а люди — эмоции и отдых. Самое простое — это закрыться. Но в рамках непростого года, пандемийного, это будет неуважением ко всем жителям страны, кто уже взял путевки, настроился на отдых в Красной поляне. Лучше серьезно поработать, чтобы сохранить эпидобстановку", - сказал губернатор.

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По словам Кондратьева, край готов к приему около 400 тысяч туристов, приняты допмеры для обеспечения безопасности отдыхающих, организована бесконтактная продажа ски-пассов и санитарная обработка кабинок.

В регионе, в том числе, на Красной Поляне не будут проводиться массовые гуляния, время работы ресторанов ограничат до полуночи.

Он добавил, что в Краснодарском крае не планируют делать 31 декабря выходным, но этот рабочий день будет сокращеннным.


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