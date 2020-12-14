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Умер автор шпионских романов Джон ле Карре

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201214/1031456972/Umer-avtor-shpionskikh-romanov-Dzhon-le-Karre.html

Джон ле Карре известен русскому читателю по таким работам, как "Шпион, выйди вон", "Такой же предатель, как мы", "Голубиный туннель", "Шпион, пришедший с холода", "Ночной администратор" и ряд других.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Британский писатель и автор шпионских романов Джон ле Карре скончался в возрасте 89 лет от продолжительной болезни, не связанной с COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на его литературного агента.

"Мы скорбим вместе с его четырьмя сыновьями, их семьями и его женой Джейн. Джон ле Карре, бесспорно, был гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо властям в последующие десятилетия", - говорится в заявлении от имени агента писателя и главы литературного агентства Curtis Brown Джонни Геллера.

Джон ле Карре родился в Англии в 1931 году, после прохождения военной службы в молодом возрасте он поступил в Оксфорд. Ле Карре работал на контрразведку МИ5 и затем на разведслужбу МИ-6. За все время он написал не менее 25 книг.


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