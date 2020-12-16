Армия Карабаха потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Армия обороны Карабаха заявила, что потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов, дислоцированных на гадрутском направлении, сообщает РИА Новости.

"Вчера вечером при пока непонятных обстоятельствах была потеряна связь с личным составов нескольких боевых постов, дислоцированных по направлению сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района. Всю ночь и сегодня утром продолжались поисковые работы", - говорится в сообщении, размещенном на странице карабахской армии в Facebook.

Отмечается, что при посредничестве российского миротворческого контингента выясняется вероятность пленения армянских военнослужащих, чтобы предпринять необходимые действия, если подтвердится, что военные попали в плен.

Ранее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.