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Сигареты под шубой: пресечена контрабанда табачной продукции из Абхазии

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
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Sputnik Абхазия
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Нелегальная табачная продукция изъята, в отношении нарушительниц возбуждены дела об административных правонарушениях.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. На российско-абхазской границе изъяты более 500 пачек сигарет, обнаруженных в шубе и среди мандаринов, сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

© Foto / пресс-служба сочинской таможни
Российские таможенники отметили рост контрабанды сигарет из Абхазии

На пешеходной составляющей таможенного поста "Адлер" Краснодарской таможни при проведении таможенного контроля физических лиц, следующих из Абхазии в Россию, внимание таможенников привлекла гражданка, проходившая по "зеленому коридору". У инспекторов таможни вызвала подозрение ее объемная меховая шуба, под которой мог быть спрятан незаконный товар, уточняется в сообщении.

В ходе личного таможенного досмотра подозрения таможенников подтвердились. В шубе были сделаны специальные надрезы, где в образовавшихся полостях находились плотно уложенные десятки пачки сигарет. Во внутренней и нижней частях шубы с застежками на молнии между подкладкой и основанием были спрятаны 130 пачек сигарет. В рукавах шубы также были сделаны застежки на молнии, где были обнаружены еще по 10 пачек сигарет. Общее количество сигарет составило 153 пачки (3060 штук).

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
Контрабанда сигарет

При допросе гражданка пояснила, что сигареты перемещала с целью продажи в России. Дизайнерское ноу-хау не помогло женщине избежать ответственности. Табачная продукцию изъяли. Возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 (незаконное перемещение через таможенную границу) и по статье 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов и/или ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию). Нарушительнице грозит крупный штраф.

В этот же день таможенники остановили еще одну женщину, которая шла по "зеленому коридору" с большим дорожным чемоданом. В результате таможенного досмотра в чемодане среди мандаринов были обнаружены сигареты "RITSA" и "VogueBLUE" в заводской упаковке, произведенные на территории Абхазии. Общее количество сигарет составило 410 пачек (8200 штук).

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
Контрабанда сигарет

Табачная продукция изъята. В отношении гражданки возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 и по статье 16.3 КоАП России.


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