Сигареты под шубой: пресечена контрабанда табачной продукции из Абхазии

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. На российско-абхазской границе изъяты более 500 пачек сигарет, обнаруженных в шубе и среди мандаринов, сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
На пешеходной составляющей таможенного поста "Адлер" Краснодарской таможни при проведении таможенного контроля физических лиц, следующих из Абхазии в Россию, внимание таможенников привлекла гражданка, проходившая по "зеленому коридору". У инспекторов таможни вызвала подозрение ее объемная меховая шуба, под которой мог быть спрятан незаконный товар, уточняется в сообщении.
В ходе личного таможенного досмотра подозрения таможенников подтвердились. В шубе были сделаны специальные надрезы, где в образовавшихся полостях находились плотно уложенные десятки пачки сигарет. Во внутренней и нижней частях шубы с застежками на молнии между подкладкой и основанием были спрятаны 130 пачек сигарет. В рукавах шубы также были сделаны застежки на молнии, где были обнаружены еще по 10 пачек сигарет. Общее количество сигарет составило 153 пачки (3060 штук).
При допросе гражданка пояснила, что сигареты перемещала с целью продажи в России. Дизайнерское ноу-хау не помогло женщине избежать ответственности. Табачная продукцию изъяли. Возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 (незаконное перемещение через таможенную границу) и по статье 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов и/или ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию). Нарушительнице грозит крупный штраф.
В этот же день таможенники остановили еще одну женщину, которая шла по "зеленому коридору" с большим дорожным чемоданом. В результате таможенного досмотра в чемодане среди мандаринов были обнаружены сигареты "RITSA" и "VogueBLUE" в заводской упаковке, произведенные на территории Абхазии. Общее количество сигарет составило 410 пачек (8200 штук).
Табачная продукция изъята. В отношении гражданки возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 и по статье 16.3 КоАП России.