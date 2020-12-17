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Бжания и Егоров обсудили применение цифровых технологий в налоговой сфере Абхазии

© Foto / Официальный сайт Президента Республики Абхазия
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Во встрече, которая прошла в рамках рабочего визита президента Аслана Бжания в Россию, приняла участие вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Руководителем Федеральной налоговой службы России Даниилом Егоровым, сообщается на официальный сайт главы государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Стороны обсудили возможности применения российских технологий в налоговом администрировании Республики Абхазия.

Руководитель ФНС России Даниил Егоров рассказал об опыте применения передовых цифровых технологий в налоговом администрировании, а также отметил, что цифровая экосистема налогового администрирования, созданная Федеральной налоговой службой, постоянно совершенствуется и помогает добиваться поставленных задач.

Более подробно Егоров рассказал о создании и внедрении системы Онлайн-ККТ, а также о приложении для регистрации самозанятых граждан и уплаты ими налогов "Мой налог".

Аслан Бжания проявил большой интерес к аналитическим инструментам, реализованным в системе автоматизированного контроля АСК НДС-2.

По итогам встречи стороны выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество в налоговой сфере.


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