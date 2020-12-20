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В Сочи спрогнозировали резкое ухудшение погоды

© Sputnik / Екатерина Лызлова
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Sputnik Абхазия
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Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Все городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы из-за прогнозируемых сильных дождей на побережье и снегопадов в горном кластере, сообщает администрация города.

© Sputnik / Александр Кряжев
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Отмечается, что с вечера воскресенья в течение суток в Сочи ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, и снег, местами осадки будут сильные. В предгорной зоне прогнозируется местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

"Все городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы. В Краснополянском поселковом округе подготовлена необходимая техника для расчистки дорог и противогололедные реагенты", - говорится в сообщении.

Ранее горные курорты, переносившие старт горнолыжного сезона из-за отсутствия снега, упоминали, что с нетерпением ждут осадков. Самый крупный горный курорт Сочи "Роза Хутор" планировал при хороших снегопадах открыть склоны для лыжников уже 25-26 декабря.


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