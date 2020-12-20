Вакцинация от COVID среди пенсионеров в России может начаться на следующей неделе

По данным Минздрава, заболеваемость COVID-19 в России сохраняется на высоком уровне, но при этом резкого роста инфицирования среди россиян в последние недели не произошло.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил, что массовая вакцинация от коронавируса среди пенсионеров может начаться на следующей неделе, в интервью телеканалу "Россия 1". Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Минздрав "рекомендовал бы, в том числе и регионам, вовлечь в вакцинацию пациентов с сахарным диабетом".

Также Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины от COVID-19 среди людей старшего возраста подходят к концу.

Кроме того, министр отметил, что заболеваемость COVID в России сохраняется на высоком уровне, но при этом резкого роста инфицирования среди россиян в последние недели не произошло.