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Вакцинация от COVID среди пенсионеров в России может начаться на следующей неделе

© Sputnik / Константин Михальчевский
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (911)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201220/1031490621/Vaktsinatsiya-ot-COVID-sredi-pensionerov-v-Rossii-mozhet-nachatsya-na-sleduyuschey-nedele.html

По данным Минздрава, заболеваемость COVID-19 в России сохраняется на высоком уровне, но при этом резкого роста инфицирования среди россиян в последние недели не произошло.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил, что массовая вакцинация от коронавируса среди пенсионеров может начаться на следующей неделе, в интервью телеканалу "Россия 1". Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Минздрав "рекомендовал бы, в том числе и регионам, вовлечь в вакцинацию пациентов с сахарным диабетом".

Также Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины от COVID-19 среди людей старшего возраста подходят к концу.

Кроме того, министр отметил, что заболеваемость COVID в России сохраняется на высоком уровне, но при этом резкого роста инфицирования среди россиян в последние недели не произошло.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (911)

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