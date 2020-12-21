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Поселок Цандрыпш остался без света из-за аварии на местной подстанции

© Sputnik / Марина Лысцева
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (275)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201221/1031494742/Poselok-Tsandrypsh-ostalsya-bez-sveta-iz-za-avarii-na-mestnoy-podstantsii-.html

В результате аварии на подстанции "Цандрыпш-тяга" без света остались жители поселка Цандрыпш.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. На подстанции "Цандрыпш-тяга" произошла авария ночью в воскресенье 20 декабря, сообщил Sputnik директор Махадырской ГЭС Станислав Хишба.

"Бригада работает, заказали кабель, пока его ждем, проводим воздушную линию", - объяснил Хишба.

По его словам, восстановить подачу электричества планируется к вечеру 21 декабря.

Трансформаторы электроподстанции, архивное фото
© Sputnik / Алексей Даничев
Цандрыпш остался без света из-за аварии на высоковольтной линии

Ранее, 20 ноября, в поселке взорвался высоковольтный кабель, который обеспечивал электричеством весь Цандрыпш. Жители поселка остались без электричества на целые сутки. На следующий день на месте работали сотрудники железной дороги, "Черноморэнерго" и специалисты из Цандрыпша. Им удалось подключить привезенный из Сухума кабель и возобновить подачу электроэнергии.

Энергоавария произошла в поселке Цандрыпш и 28 ноября. Тогда без света остались пятнадцать дворов и агроферма, было повреждено четыре пролета линии электропередач.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (275)

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