Летно-тактические учения прошли на Черноморском флоте

Учебные полеты проходили на различных высотах в дневное и ночное время. В тренировках участвовали как опытные, так и молодые летчики.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Тактико-специальное учение по перебазированию морской авиации на запасной аэродром и выводу авиации и ПВО из-под удара прошло на Черноморском флоте, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Мероприятие проходило в соответствии с планом боевой подготовки морской авиации Черноморского флота.

В ходе учения экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали взлеты и посадки с запасного аэродрома с выполнением полетных заданий в воздухе. Полеты проходили на различных высотах в дневное и ночное время. В тренировках участвовали как опытные, так и молодые летчики.

В перебазировании на запасной аэродром, кроме экипажей самолетов, принимали участие экипажи вертолетов морской авиации, в том числе вертолеты Ми-8, Ка-27ПС и противолодочный вертолет Ка-27ПЛ.