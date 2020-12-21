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Летно-тактические учения прошли на Черноморском флоте

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Sputnik Абхазия
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Учебные полеты проходили на различных высотах в дневное и ночное время. В тренировках участвовали как опытные, так и молодые летчики.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Тактико-специальное учение по перебазированию морской авиации на запасной аэродром и выводу авиации и ПВО из-под удара прошло на Черноморском флоте, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Мероприятие проходило в соответствии с планом боевой подготовки морской авиации Черноморского флота.

В ходе учения экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали взлеты и посадки с запасного аэродрома с выполнением полетных заданий в воздухе. Полеты проходили на различных высотах в дневное и ночное время. В тренировках участвовали как опытные, так и молодые летчики.

В перебазировании на запасной аэродром, кроме экипажей самолетов, принимали участие экипажи вертолетов морской авиации, в том числе вертолеты Ми-8, Ка-27ПС и противолодочный вертолет Ка-27ПЛ.


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