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Россия приостановит авиасообщение с Великобританией на неделю

© Sputnik / Илья Питалев
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Коронавирусная инфекция мутирует, постоянно подстраиваясь под новые обстоятельства. Одну из последних мутаций обнаружили в середине декабря в Соединенном Королевстве.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Россия останавливает авиасообщение с Великобританией с 0:00 22 декабря на неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штабе по борьбе с распространением коронавируса.

© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
Около 20 стран закрыли сообщение с Британией из-за мутации коронавируса

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели", - говорится в сообщении.

Ранее около 20 стран мира приостановили транспортное сообщение с Великобританией из-за распространения там нового штамма коронавирусной инфекции.

 


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