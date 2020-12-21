Россия приостановит авиасообщение с Великобританией на неделю

Коронавирусная инфекция мутирует, постоянно подстраиваясь под новые обстоятельства. Одну из последних мутаций обнаружили в середине декабря в Соединенном Королевстве.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Россия останавливает авиасообщение с Великобританией с 0:00 22 декабря на неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели", - говорится в сообщении.

Ранее около 20 стран мира приостановили транспортное сообщение с Великобританией из-за распространения там нового штамма коронавирусной инфекции.