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Конкурс имени Андрея Стенина начал прием работ

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201222/1031499943/Konkurs-imeni-Andreya-Stenina-nachal-priem-rabot.html

Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Стартовал седьмой Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. 

© Sputnik / Владимир Трефилов
Испанский фотограф Луис Тато стал обладателем Гран-при конкурса имени Стенина

Прием заявок молодых фоторепортеров со всего мира по традиции открылся в день рождения специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", в память о котором назван конкурс.

Профессиональные фотографы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать работы на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках. В конкурсе участвуют серии и одиночные фотографии в четырех номинациях - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. Прием конкурсных заявок открыт до 28 февраля 2021 года включительно.

Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.

С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН).  С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.

"Запускать очередной год нашего конкурса - для нас это всегда выброс профессионального адреналина. Это - радостное предощущение новых работ, новых имен, новых открытий. В этом году старт конкурса в таких нелегких для всего мира условиях – в условиях пандемии COVID-19, -  еще и символичен. Новые обстоятельства жизни могут менять привычки, диктовать новые реалии работы, но они не могу изменить базовые ценности – профессионализм, желание творить, делиться своими идеями и видением мира с потенциальным зрителем. У нашего конкурса все по плану. Уверены, что и у наших участников так же. Мы верим и ждем от них новые работы, новые ракурсы, новые темы. И, конечно же, желаем им удачи и победы!", - отметил куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппа "Россия сегодня" Оксана Олейник.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2020 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества.  Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная Шанхайская медиагруппа, интернет-портал газеты "Чайна Дейли", Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста. 


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