На российско-абхазской границе пресечена попытка ввоза наркотиков

Нарушитель осужден, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю при прохождении пункта пропуска "Адлер" задержали гражданина, пытавшегося перевезти через государственную границу наркотические средства, сообщает пресс-служба Погрануправления.

В ходе личного досмотра был обнаружен сверток с мефедроном и метадоном, оборот которых в России запрещен. Принадлежность данных веществ к наркотическим была подтверждена соответствующими экспертно-криминалистическими исследованиями, отмечается в сообщении.

Адлерским районным судом Краснодарского края гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.